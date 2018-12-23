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Даже оливье: психолог рассказала, как выбрать ребенку новогодний костюм

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Готовя своему ребенку костюм на Новый год, не нужно ограничиваться надоевшими "зайчиками" и "снежинками". Но при этом главное – учитывать мнение самого ребенка.

Об этом в эфире ObozTV напомнила психолог Наталья Шестак. Она подчеркнула, что всегда нужно смотреть на то, как ваши дети чувствуют себя в праздничных костюмах.

"С одной стороны, то что мы сегодня видим – радует наш взгляд. Потому что все эти зайчики и снежинки давно приелись и воспринимаются тоскливо. Но это мы про себя говорим. Поэтому, если вы планируете костюм, вы должны спрашивать мнение ребенка", – рассказала Шестак.

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По её мнению, при соблюдении этих условий можно создать что угодно, хоть костюм оливье. Следует просто спросить: ребенок хочет быть оливье? Если да – делайте такой костюм, но при этом он должен чувствовать себя звездой.

Новогодний костюм оливье

Новогодний костюм оливье

"Он должен быть оливье всемирного масштаба, космического масштаба. Это должно дать ему энергию, уважение к себе. Советуйтесь и принимайте в создании костюма участие вместе", – резюмировала психолог.

Ранее в эфире ObozTV экономист Евгений Олейников рассказал о том, каких цен на продукты стоит ждать на Новый год. По его словам, украинцам стоит приготовиться к волне скидок и различных акций.

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Темы
Новый годРождество и Новый ГодРодители и детиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Наталья Шестак
Место
Украина
Теги
Новый годпраздникдетишкола
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