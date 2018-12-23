Даже оливье: психолог рассказала, как выбрать ребенку новогодний костюм

Готовя своему ребенку костюм на Новый год, не нужно ограничиваться надоевшими "зайчиками" и "снежинками". Но при этом главное – учитывать мнение самого ребенка.

Об этом в эфире ObozTV напомнила психолог Наталья Шестак. Она подчеркнула, что всегда нужно смотреть на то, как ваши дети чувствуют себя в праздничных костюмах.

"С одной стороны, то что мы сегодня видим – радует наш взгляд. Потому что все эти зайчики и снежинки давно приелись и воспринимаются тоскливо. Но это мы про себя говорим. Поэтому, если вы планируете костюм, вы должны спрашивать мнение ребенка", – рассказала Шестак.

По её мнению, при соблюдении этих условий можно создать что угодно, хоть костюм оливье. Следует просто спросить: ребенок хочет быть оливье? Если да – делайте такой костюм, но при этом он должен чувствовать себя звездой.

Новогодний костюм оливье

"Он должен быть оливье всемирного масштаба, космического масштаба. Это должно дать ему энергию, уважение к себе. Советуйтесь и принимайте в создании костюма участие вместе", – резюмировала психолог.

Ранее в эфире ObozTV экономист Евгений Олейников рассказал о том, каких цен на продукты стоит ждать на Новый год. По его словам, украинцам стоит приготовиться к волне скидок и различных акций.

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