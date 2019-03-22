''Полиция и школы часто бездействуют'': как в Украине работает закон о буллинге

Закон о буллинге в Украине работает со скрипом. Полиция отказывается открывать дела, школы пытаются ситуацию замять, чтобы не уронить честь учебного заведения. А родители начали использовать закон для того, чтобы выжить из класса неугодных детей.

Всего же в судах рассмотрено несколько десятков подобных дел, но наказание понесли единицы. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В судах больше тридцати дел о буллинге;

Полиция старается не регистрировать заявления родителей;

В школах используют закон против неугодных.

Бьют и выкладывают фото

Одно из первых решений о буллинге было принято судом в Борисполе. 22 января в школе №7 14-летняя школьница в Instagram разместила непристойные фотографии своей одноклассницы. В результате мать этой школьницы понесла ответственность – ее оштрафовали на 850 грн.

Буллинг

В конце января в селе Вишенки Бориспольского района 9-классница с подростками избила на улице девочку из параллельного класса. Все это засняли на видео и выложили в интернет. Родители пострадавшей девочки обратились в полицию. Там составили протокол и направили в суд. Мама обидчицы была оштрафована на 850 грн.

На Хмельнитчине в суде города Нетешина рассмотрели дело о буллинге. В школе №1 ученик 8-В класса с начала учебного года постоянно обзывал и угрожал однокласснику. Мама обидчика на суде заявила, что ничего не знала, вину не признает, потому что дома сын ведет себя хорошо. При этом женщина признала, ее не раз вызывали в школу из-за плохого поведения сына и жалоб учителей.

В суд пришла даже учительница физики, которая подтвердила, что школьник постоянно обзывал, унижал, оскорблял своего одноклассника, срывал уроки. Из-за этого ей даже вызывали скорую. Другие педагоги рассказали, что этот ученик постоянно оскорбляет учителей, включает на уроке музыку и заявляет, что это доставляет ему удовольствие. Маму горе-ученика оштрафовали на 850 грн.

Я больше так не буду

А вот в Каменец-Подольске суд ограничился устным предупреждением ученику местного лицея. Судя по материалам дела, этот лицеист постоянно бил, оскорблял и издевался над своими одноклассниками, также нецензурно выражался в адрес учителей. Но на суде школьник признал свою вину, сказал, что помогает своим родителям по хозяйству, и хочет получить образование, обещал, что больше такого не повторится.

Школа

В городе Славутич Киевской области суд оштрафовал маму ученика 7 класса школы №4 на 850 грн. Правда, сама мама в суд не явилась. Как выяснилось, на протяжении всего учебного года 7-классник оскорблял, унижал, запугивал и бил 6-классника этой же школы. С парнем проводила беседы психолог, но это не помогло. Директор школы была вынуждена обратиться в полицию, чтобы со школьником провели беседу. Мама обидчика сообщила, что также провела беседу с сыном, он раскаялся. Они извинились за его поведение перед 6-классником.

На Херсонщине в Новой Каховке за буллинг были наказаны школьник, его родители и директор школы. Как оказалось, 17-летний парень распространял в интернете фото оскорбительного содержания в отношении ученицы этой же школы.

Всего же сейчас в Реестре судебных решений числится 31 дело о буллинге. По многим из них суды принимают решения.

Одевают и выпроваживают за территорию школы

Адвокат Андрей Киченок, который защищал в суде побитую Лизу Носенко из Днепропетровской области, считает, что новый закон о буллинге нормально не работает.

"На самом деле фактов буллинга в школах намного больше, чем то, что доходит до суда или полиции. Тут играет свою роль, что закон не очень популярен. Так или иначе этим детям придется учиться в одной школе или ходить в один садик. И моральная сторона того, как ребенок будет себя там чувствовать после суда, влияет на многих родителей, они отказываются от разбирательств", — говорит Киченок.

Адвокат даже рассказывает, что школы пытаются уйти от ответственности: "Были случаи, когда ребенок получил физические повреждения в школе, но его одевали и буквально выпроваживали за территорию школы. И только там разрешали позвонить родителям".

Полиция не регистрирует заявления

Также по словам Андрея Киченока, далеко не всегда заявления родителей регистрируют в полиции. "Хотя по закону они обязаны внести заявление в Единый реестр досудебных расследований в течение 24 часов. Но вдруг появляется ювенальная служба, которая объясняет родителям, что тут нет состава преступления, и дело не открывают. На самом деле только следователь и прокурор могут оценить доказательства и сказать есть там состав преступления или нет", —говорит адвокат.

Многие родители хотят получить немедленный результат и наказать обидчика. Однако, как говорит защитник, сбор доказательств потребует время, может месяц, а может и два. Не все хотят ждать.

Школа

Не торопятся даже извиняться

"У меня было два подобных дела. Родители обидчиков достаточно длительное время не придают всему случившемуся значения и даже поощряют своих детей. Но как только ты переводишь дело в то, что и родители получат уголовную ответственность, будут оштрафованы, все сразу меняется. Они тут же приходят в себя и начинают извиняться", — говорит Андрей Киченок.

И приводит пример: "Школьник достал нож и порезал ногу девочке. В школе сказали, что все нормально, он у нас каждый день ходит с ножом, а вообще помните, что это произошло не в школе. А отец парня и вовсе заявил, мол, она же осталась цела, даже "девственница, а могло быть и хуже". И только когда я стал поворачивать ситуацию, чтобы привлекать и папу к уголовной ответственности, тогда этот родитель вспомнил, что надо извиниться, и даже надо купить девочке новые джинсы".

К сожалению, поведение таких родителей приводит к тому, что в дальнейшем их дети, которые не были наказаны, совершают более серьезные преступления.

"И потом начинаешь собирать характеристику на этого преступника. Выясняется, там он кого-то обидел, там оскорбил, и, вообще, был грозой школы. Но все это ему сходило с рук", — говорит адвокат.

Закон стали использовать для того, чтобы выжить неугодных?

Соучредитель ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова говорит, что закон о буллинге первоначально начали использовать даже не родители обиженных детей, а родители и администрация школ, которые годами мечтали выжить неудобного ученика.

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"Никто не ожидал такого поворота. И это самое ужасное. Родители стали писать коллективные письма, доносы, требовать от администрации убрать из школы этого ребенка. Администрация исключить его не может, но такими вот коллективными действиями может вынудить забрать ребенка из школы", — говорит Парфенова.

Кстати, сейчас в Харькове в суде слушается дело о буллинге против первоклассника школы №60 Давида. Родители коллективно выступили против него, обвинив его в том, что он бьет детей, нецензурно ругается, мешает проводить уроки. На суде мама мальчика заявила, что это месть за то, что она не сдает деньги в фонд школы и класса. Пока суд отправил дело в полицию на доработку.

Школы закрывают двери перед родителями

Алена Парфенова считает, что школа до сих пор вместо того, чтобы решать проблему, пытается ее замять. "Это все проблемы нашей старой системы. Учитель всегда прав, сор из избы не выносить и тому подобное. Чтобы скрыть буллинг, в школах начали закрывать вход для родителей. Это сейчас стало тенденцией. Естественно, люди туда рвутся, потому что в учебном заведении есть самое ценное – их дети. Такие действия не способствуют партнерству между школой и родителями. Проблемы нужно решать, а не говорить, что у нас идеальная школа, и идеальные дети", — считает Парфенова.

И еще одна проблема этого закона. Понятие буллинг подразумевает системную травлю ребенка. А в школах пытаются это скрыть, и всегда говорят, что произошел единичный случай и у них никакого буллинга нет. Администрация как огня боится этого слова.

"На самом деле в законе об образовании указали, что буллинг носит характер системности. А в Кодексе об административной ответственности этого нет. Так что суд все равно будет рассматривать дело по Кодексу. И нравится школе или нет, систематичность не имеет значения. Конфликт происходит не просто так. Ранее он тлел, а сейчас вырвался наружу. И если в школе на это не обращали внимания, то они тоже платят штрафы. За то, что скрывали факты травли", — считает Парфенова.

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