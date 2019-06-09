"Дают негра в депутаты!" В Украине разгорелся расистский скандал из-за "Слуги народа"

В сети разгорелся скандал из-за выдвижения в народные депутаты от партии "Слуга народа" украинского олимпийца Жана Беленюка.

Журналист государственной газеты "Голос Украины" Василий Чепурной в Facebook написал, что появление спортсмена в списках партии президента является "экспериментом над Украиной".

"Дали зека - выбрали президентом. Дали еврея-клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут. Может, нам еще транссексуала подсунут или робота уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют!" – написал он.

В сети его пост вызвал шквал негодования и массу негативных комментариев в сторону Чепурного, называя его расистом.

"Вы больной человек", "Я не за Зеленского, но это уже, извините, просто нет слов... Цепляние за национальность и цвет кожи, это просто за гранью", "Стыдно, что вот это чмо васыль считает себя украинцем", "Ну и выродок, убейся об стену", "Позорище. И даже если Жан бы не был мировым чемпионом, мы живем в 21 веке и именно вы, журналисты, должны говорить о правах людей!" – писали в сети.

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Беленюк уже ответил на пост Чепурного, посоветовав ему "вылезти из пещеры".

"Некоторым господам, особенно которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век", – написал чемпион в сети.

При этом спортсмена в соцсети поддержали известные блогеры и журналисты.

"Когда человека не стыдно, не зазорно назвать словом "чмо". Может это такая неудачная шутка?" – написал Сергей Наумович.

Жан Беленюк NewsMakers

"Говорят, этот человек работает журналистом в "Голосе Украины". Жан Беленюк, я очень рада, что вы будете заниматься будущим Украины. И знайте, этих "Василей" - единицы в нашей стране", – отметила журналист Наталья Влащенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял в партию "Слуга народа" журналистов "1+1".

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