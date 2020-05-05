Давиденко заявил о кибератаке после разоблачения схемы Тимошенко и Баума
Блогер и бизнесмен Алексей Давиденко, опубликовавший ряд разгромных материалов о спекуляциях Офиса президента на средствах защиты, привезенных из Китая, заявил о крупной кибератаке на его компанию.
Подробностями он поделился на своей странице в Facebook. Проблемы в работе начались с понедельника, 27 апреля.
"На сервера нашей компании началась массированная ежедневная вирусная атака. Не скрою. Когда это случилось впервые, я подумал – ну с кем не бывает. Занесли вирус по сети, где-то недоглядели – сейчас почистимся – отформатируемся, откатимся и все наладится. Но после первого раза, последовал второй, потом третий, сегодня – очередной", – рассказал Давиденко.
По его словам, вирусами заразили все: сеть, базы, серверы, программы учета и телефонию. Удары по серверам, отметил блогер, усилились.
"Мне абсолютно очевидно. У данной атаки есть заказчики и интересанты. Что дальше?! Обыски? Физические угрозы? Вбросы компромата? Фабрикация уголовных дел? Что бы вы ни делали. Мой бизнес будет работать и переживёт вас, а я и дальше буду говорить то, что думаю. Только теперь – ещё громче. Так что не тратьте впустую свои деньги на эти методы устрашения", – обратился Давиденко к заказчикам атаки.
Отметим, описанные проблемы совпали по времени с масштабной кибератакой на нашу редакцию, после того, как OBOZREVATEL опубликовал разоблачительные материалы о заместителе главы Офиса президента Кирилле Тимошенко и его партнере из России Борисе Бауме.
Предлагаем ознакомиться с блогами Алексея Давиденко, которые могли стать причиной кибератаки, тут.
Как все начиналось:
Журналисты узнали, что Офис президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.
Что известно о скандальном Бауме, читайте в нашем материале.