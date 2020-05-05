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5 мая • обновлено в 18:05
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Давиденко заявил о кибератаке после разоблачения схемы Тимошенко и Баума

17.7т
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Блогер и бизнесмен Алексей Давиденко, опубликовавший ряд разгромных материалов о спекуляциях Офиса президента на средствах защиты, привезенных из Китая, заявил о крупной кибератаке на его компанию.

Подробностями он поделился на своей странице в Facebook. Проблемы в работе начались с понедельника, 27 апреля.

"На сервера нашей компании началась массированная ежедневная вирусная атака. Не скрою. Когда это случилось впервые, я подумал ну с кем не бывает. Занесли вирус по сети, где-то недоглядели сейчас почистимся отформатируемся, откатимся и все наладится. Но после первого раза, последовал второй, потом третий, сегодня очередной", – рассказал Давиденко.

Давиденко заявил о кибератаке после разоблачения схемы Тимошенко и Баума

Давиденко заявил о кибератаке после разоблачения схемы Тимошенко и Баума

По его словам, вирусами заразили все: сеть, базы, серверы, программы учета и телефонию. Удары по серверам, отметил блогер, усилились.

"Мне абсолютно очевидно. У данной атаки есть заказчики и интересанты. Что дальше?! Обыски? Физические угрозы? Вбросы компромата? Фабрикация уголовных дел? Что бы вы ни делали. Мой бизнес будет работать и переживёт вас, а я и дальше буду говорить то, что думаю. Только теперь ещё громче. Так что не тратьте впустую свои деньги на эти методы устрашения", – обратился Давиденко к заказчикам атаки.

Отметим, описанные проблемы совпали по времени с масштабной кибератакой на нашу редакцию, после того, как OBOZREVATEL опубликовал разоблачительные материалы о заместителе главы Офиса президента Кирилле Тимошенко и его партнере из России Борисе Бауме.

Предлагаем ознакомиться с блогами Алексея Давиденко, которые могли стать причиной кибератаки, тут.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Кирилл Тимошенко Борис Баум Алексей Давиденко
Место
Украина
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Обоз також казав про атаку...
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Общество

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