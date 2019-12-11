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11 декабря • обновлено в 17:10
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"Давление уменьшилось!" Патриарх Кирилл внезапно подыграл Зеленскому

1.1т
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Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, в стране уменьшилось давление на верующих "канонической церкви".

Такой священнослужитель, конечно же, считает РПЦ. Своим мнением он поделился на заседании Высшего церковного совета РПЦ, сообщает ее пресс-служба.

"Наши молитвы и труды были направлены на поддержку наших братьев в Украине, где милостью Божией давление на верующих канонической церкви уменьшилось", – высказался он.

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Патриарх Кирилл считает, что с приходом Зеленского в Украине уменьшилось давление на верующих РПЦ

Патриарх Кирилл считает, что с приходом Зеленского в Украине уменьшилось давление на верующих РПЦ

По словам российского патриарха, причиной стала декларация о невмешательстве в церковные дела, с которой выступил президент Зеленский.

"Она свидетельствует о том, что государственная власть ныне занимает единственно правильную позицию – не вмешиваться в церковные противоречия и не оказывать давление, в том числе на нашу каноническую церковь", – подчеркнул Кирилл.

При этом он утверждает, что "угроза вмешательства в дела РПЦ" все еще остается. По его мнению, не все в украинской власти готовы "в полной мере отказаться от линии, которая была определена предшественниками и предполагала такое вмешательство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Кирилл сделал скандальное заявление о Православной церкви Украины, назвав ее "раскольнической группировкой"

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Автор
Дина Баронова
Персоны
Патриарх Кирилл Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
церковь Православная церковь Украины церковный конфликт Томос
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Petrov Valery
Petrov Valery
Патриарх забыл, что "после" - не значит "вследствие". На попов перестали давить после ухода Вoлкера.
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