Обмен "всех на всех": российский адвокат сделал заявление

Переговоры по освобождению политзаключенных между РФ и Украиной ведутся уже давно, но окончательное решение будет принято высшим руководством России.

Об этом в комментарии OBOZREVATELсказал член Совета по правам человека при президенте России, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко, отметив, что определенное давление на российские власти все же есть.

"В России сейчас такая ситуация, что прогнозы строить очень трудно. Конечно, мы надеемся на положительный результат, и такие примеры есть, когда в декабре 2017 года был обмен с теми, кто сидит на Донбассе. Давно ведутся переговоры по обмену удерживаемых граждан Украины в РФ, и осужденных россиян в Украине, но пока безрезультатно. Но сейчас в России все возможно. Возможно, как усиление репрессий, так и ослабление", – говорит правозащитник.

Но несмотря на то, что результат переговоров между украинским и российским омбудсменом Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой будет зависеть только от президента Владимира Путина, россияне все же стараются привлечь внимание к этой проблеме и давить на власти.

Олег Сенцов и Александр Кольченко

"Проблема обмена политзаключенных осознается россиянами, несмотря на огромную пропагандистскую кампанию, которую ведут государственные телеканалы в России, тем неимение многие граждане РФ все понимают. Продолжаются пикеты за освобождение удерживаемых украинцев, так что такие требования звучат. Давление идет, но пока предсказать итог очень трудно", – отметил Кривенко.

Отметим, что в тюрьмах РФ находится около 70 российских политзаключенных, среди которых украинский режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко, которых обвиняют в терроризме. Николай Карпюк и Станислав Клых, осужденные за якобы их участие в боевых действиях в Чечне в составе УНА-УНСО, Павел Гриб, который был подло задержан в Беларуси и обвинен в подготовке терактов. В шпионаже в пользу Украины на 12 лет засудили украинского журналиста Романа Сущенко.

В московском суде также рассматривается дело 23 военнопленных украинских моряков, захваченных российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, восемь украинских военнослужащих, которые попали в плен "ДНР", могут не вернуться назад в Украину, как и захваченные в Черном море моряки.

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