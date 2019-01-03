"Давала алкоголь, наркотики, учила сексу с женщиной": в США монахинь обвинили в педофилии

Две женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны монахинь. Одна из служительниц культа уговаривала свою жертву при помощи алкоголя и наркотиков, обучая ее, как заниматься сексом.

Триш Кэхилл рассказала Daily Mail, что ей было 15 лет, когда она сообщила о жестоком обращении со стороны своего дяди-священника сестре Эйлин Шоу в монастыре в Нью-Джерси.

Кэхилл сказала Шоу, что ее дядя издевался над ней, когда ей было всего пять лет: "Она дала мне все, чего не хватало, чего я даже не знала, что мне не хватало. Я была так сломлена. Она заполнила все эти кусочки".

Монахиня Эйлин Шоу CBS

Кэхилл утверждает, что Шоу давала ей наркотики и алкоголь, показывая ей, как заниматься сексом с женщиной. После того, как Кэхилл сообщила о Шоу сестрам милосердия св. Елизаветы в центральной части Нью-Джерси в 1994 году, собрание выплатило ей 70 тысяч долларов США за внесудебное урегулирование.

Кэхилл утверждает, что она провела много времени с Шоу:

"Я была с друзьями днем, а с этой монахиней-педофилом по вечерам, по выходным и летом".

Конгрегация выступила с заявлением, в котором говорилось: "Дело было расследовано немедленно, когда о нем сообщили в 1994 году, было достигнуто соглашение, которое было взаимно согласовано всеми сторонами. Мы считаем, что "Сестры милосердия" действовали ответственно".

Триш Кэхилл CBS

Шоу была отстранена от должности директора начальной школы, но считается, что она до сих пор служит монахиней. Несмотря на то, что она была отстранена от внешнего служения, она все еще получает еду и жилье от общины.

После предполагаемого насилия Кэхилл сказала, что страдает от посттравматического стресса, а также от злоупотребления наркотиками и алкоголем.

В то же время Мэри Диспенза, бывшая монахиня из другой общины, говорит, что начальница целовала ее.

"Я опустилась на колени прямо рядом с ней, и она нежно поцеловала меня в лицо… Я носила это с собой до сегодняшнего дня", - заявила Диспенса, поделившись своей историей после того, как она присоединилась к Сети выживших священников (SNAP).

Она сказала, что несколько женщин связались с SNAP, чтобы сообщить о предполагаемом насилии со стороны монахинь.

Мэри Диспенза CBS

Как сообщал OBOZREVATEL, скандалы с педофилами среди священнослужителей не редкость: