"Давайте украдем её камеру": украинскую журналистку избили на протестах в США

Украинская журналистка из издания "Голос Америки" Кристина Шевченко пострадала во время съемки сюжета о протестах в США.

На своей странице в Fаcebook она рассказала, что снимала видео в Санта-Монике, штат Калифорния, о том, как мародеры ворвались в магазин. В какой-то момент журналистка почувствовала удар по голове.

"Около 10 минут меня никто не трогал, а потом момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", – рассказала Кристина.

После она смогла дойти до машины, где нашлась женщина, которая ей помогла. Полиции же вокруг в это время не было. В "скорой" журналистке сообщили, что у неё сломаны два пальца на ноге и легкая травма головы.

"Кроме меня, в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичами или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парень, свидетели слышали, как перед ударом он закричал "давай украдем у нее камеру". Ну и то, что у меня белый цвет кожи, имхо, сыграло роль", – написала журналистка.

Также она опубликовала сам сюжет, который снимала в тот день. Среди прочего, на нем можно увидеть и парня, напавшего на Кристину.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал