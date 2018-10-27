Владимир Путин подписал указ о введении "специальных экономических мер" в отношении Украины. Скажем ему спасибо.
Дмитрий Медведев уже пообещал запрет импорта ряда товаров, блокировку активов и несколько сотен "подсанкционных" фамилий. Осталось дождаться финальной редакции.
Москва убеждена, что посылает сигнал Украине и ее избирателям. Сперва Владимир Путин заявил, что Кремль будет договариваться уже со следующими властями Украины. А санкционный список предлагают обнулять на условиях взаимности. В сознании российского руководства, нынешняя украинская реальность – лишь отклонение, которое можно и нужно выправить, - пишет Павел Казарин для Крым.Реалии. - После чего можно вновь будет душить соседнюю страну в объятиях.
Собственно, именно это мы наблюдали довоенные двадцать три года. Экономики двух стран напоминали сиамских близнецов. С той лишь разницей, что украинская, по сути, была придатком российской.
Москва это прекрасно помнит. Последние два десятилетия она подчиняла внешнюю торговлю – интересам своей политики. Заставляя Украину подчинять свою политику – интересам своей внешней торговли. Рыночная геополитка.
Украина барахталась в этой паутине вплоть до 2014-го. Развязать этот Гордиев узел никто не пытался. Разрубать – тем более. Все решила война.
С момента вторжения взаимный товарооборот сократился в несколько раз. Но даже после аннексии и оккупации полного разрыва не случилось. Отчасти – по объективным причинам: некоторые поставки с российского рынка было нечем заменить. Отчасти – по субъективным: своя рубашка для финансово-промышленных групп явно ближе, чем государственная.
И именно на это теперь решила сделать ставку Москва.
Впрочем, санкции с ее стороны были и раньше. Она вводила санкции для украинских авиакомпаний – заставляя Киев принимать зеркальные меры. Ограничивала свой рынок труда для украинских граждан – вынуждая тех искать альтернативу. Даже точку в вопросе со снабжением Крыма электроэнергией поставил именно Кремль, с подачи которого 1 января 2016 года ВЦИОМ провел опрос и заявил, что крымчане не хотят возобновления поставок электричества с украинского материка и "готовы потерпеть".
Но нынешняя инициатива, судя по последним заявлениям Кремля, носит вполне предвыборный характер. Москва посылает недвусмысленный сигнал: мы назовем тех, кто мешает продавать ваши товары на нашем рынке. Исправьте нынешнюю девиацию в отношениях – и все вернется на круги своя. При этом Кремль не учитывает одну деталь.
Для того, чтобы вернуть Украину в 2013-ый, Москве нужно вернуть Киеву оккупированные территории. Добившись того, чтобы они имели право голоса на общенациональных выборах. Но пока Донецк и Крым остаются под российскими флагами – ни о каком замораживании дрейфа от метрополии говорить не приходится.
Но восстанавливать территориальную целостность Москва не хочет. А в этих условиях ее санкционный список просто станет фактором внутренней украинской политики. С ним будут сверяться в поисках публичных имен. Равно как и отсутствие фамилий в этом перечне станет поводом для недоверия. "Скажи мне, кто твой друг".
Кремль своими руками создал в Украине ситуацию "новой нормы". Той самой, в которой пророссийские политики продолжают существовать в роли жупела. И выбор уже идет не между ними и сторонниками европейского курса, а между реалистами и популистами.
И если Украина в 2019-ом не выберет своего собственного Николаса Мадуро, то российские санкции приведут лишь к обратному эффекту. Москва вновь вытолкнет Киев из его зоны комфорта. Лишит иллюзии, что можно и дальше наслаждаться постсоветским безвременьем. Заставит меняться и адаптироваться.
Когда-нибудь в учебниках напишут, что Украина перестала быть гибридным государством благодаря гибридной войне.
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