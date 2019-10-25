"Давайте покончим с собой?" Забужко разгромила идею мира с Россией

Мир между Украиной и Россией на кремлевских условиях станет самоубийством для нашего государства.

Такое мнение выразила известная писательница и поэтесса Оксана Забужко "Фактам". Победить Украина может, добившись мира на своих условиях.

"Цель России в этой войне – сделать так, чтобы нас не было. Как страны, как народа, как культуры – во всех смыслах. Так что, получается, давайте сами покончим с собой, чтобы облегчить им работу? Сдадимся на милость "ласкового" Путина, и он уж сам решит, сколько нам осталось существовать – пять, десять или пятнадцать лет?" – отметила поэтесса.

Она добавила, что суицидом является принятие условий агрессора после пяти лет войны, наплевав на могилы погибших и горе их семей, на раненых и травмированных, на миллионы беженцев, на всех, для кого дело жизни — чтобы Украина была.

"Простите, а какими будут завтра требования гопника, ворвавшегося к вам в дом и требующего, чтобы вы не сопротивлялись, чтобы ему было удобнее вас убивать?" – подчеркнула Забужко.

Оксана Забужко Facebook Оксаны Забужко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко назвала "формулу Штайнмайера", которая касается определения статуса Донбасса, формулой президента России Владимира Путина.

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