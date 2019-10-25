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25 октября • обновлено в 09:20
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"Давайте покончим с собой?" Забужко разгромила идею мира с Россией

1.4т Читать материал на украинском

Мир между Украиной и Россией на кремлевских условиях станет самоубийством для нашего государства.

Такое мнение выразила известная писательница и поэтесса Оксана Забужко "Фактам". Победить Украина может, добившись мира на своих условиях.

"Цель России в этой войне – сделать так, чтобы нас не было. Как страны, как народа, как культуры – во всех смыслах. Так что, получается, давайте сами покончим с собой, чтобы облегчить им работу? Сдадимся на милость "ласкового" Путина, и он уж сам решит, сколько нам осталось существовать – пять, десять или пятнадцать лет?" – отметила поэтесса.

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Она добавила, что суицидом является принятие условий агрессора после пяти лет войны, наплевав на могилы погибших и горе их семей, на раненых и травмированных, на миллионы беженцев, на всех, для кого дело жизни — чтобы Украина была.

"Простите, а какими будут завтра требования гопника, ворвавшегося к вам в дом и требующего, чтобы вы не сопротивлялись, чтобы ему было удобнее вас убивать?" – подчеркнула Забужко.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

Facebook Оксаны Забужко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко назвала "формулу Штайнмайера", которая касается определения статуса Донбасса, формулой президента России Владимира Путина.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
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Тимофеевич Сергей
Тимофеевич Сергей
У бабули деменция, а вы ее на ,,Засератель,,
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Зачем России вас уничтожать? Вы и сами неплохо справляетесь с этим.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Молодец, Забужко! Чем больше страна имеет независимости, тем выше ее способность выживания в этом мире. Украине надо полностью разорвать все договора с Россией, и не выступать за тот или иной газовый транзит, который обеспечивает поступления денег из Европы в российский бюджет. Надо четко и жестко сказать всему миру и, прежде всего, России: Украина больше не позволит пополнять российский бюджет благодаря тем или иным действам Великой Украины! Украина - не пособник России в зарабатывании ей денег!
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Лобанов Дмитрий
Лобанов Дмитрий
Semenov Igor, Мы тоже ЗА руками и ногами.Поэтому и построили обходные газопроводы. 5 балов вам за очередные грабли.
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