"Давайте гордиться Украиной!" Зеленский запустил патриотический флешмоб: опубликовано обращение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ярко отпраздновать День государственного флага, который отмечается 23 августа, перед Днем Независимости.

В Facebook он опубликовал видеообращение к украинцам, призвав их разукрасить улицы и дома, чтобы "целая страна стала желто-синей".

"Для нас желтый и синий – не просто цвета. В эти цвета окрашены сердца каждого украинца. Давайте гордиться Украиной не только онлайн. У меня есть предложение... Сделаем флешмоб. Давайте раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и целая страна стала желто-синей.

Сейчас многие украинцы вынуждены прятать наш флаг под кровать. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму. Думаю, эти люди много отдали бы за возможность пройти со своим флагом. Давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета", – призвал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента раскрыли праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости. Там заявили, что празднование пройдет в абсолютно новом формате, а в центре внимания будут дети как будущее Украины.

Президент Владимир Зеленский отказался от военного парада в Киеве, заявив, что вместо этого украинские военнослужащие получат денежные премии.

При этом в столице вместо парада состоится марш с участием военных, к проведению которого подключились известные клипмейкеры и постановщики.

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