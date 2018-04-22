"Давай обнимемся": в Одессе к генконсульству РФ пришли бездомные

Активисты общественной организации "Рада громадської безпеки" привели под Генкосульством России в Одессе переодетых в ватники бездомных, которые держали плакаты с надписью "Я - россиянин, давай обнимемся".

По словам главы организации Марка Гордиенко, данной акцией они хотели привлечь внимание мэра Одессы Геннадия Труханова, председателя Одесской ОГА и депутатов местных советов к существованию российского Генконсульства в Одессе, сообщает "Думская".

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"На пятом году войны здесь продолжает существовать резидентура ФСБ, поэтому завтра-послезавтра мы посетим партийные офисы тех партий, которые имеют свои фракции в городском и областном советах с требованием, чтобы они на ближайшей сессии обратились к президенту и премьер-министру с требованием закрыть Генконсульство РФ в Одессе,- пояснил Гордиенко. — Это инсталляция российского мира в ответ на гибридный флешмоб, который запустили пиарщики ФСБ "Я — русский, давай обнимемся" или "Я-украинец, давай обнимемся".

Как сообщал Обозреватель, ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что делал все возможное, чтобы не случилось войны и вражды между Россией и Украиной, поделившись роликом с социальным экспериментом в Санкт-Петербурге "Привет! Я из Украины, давай обнимемся".