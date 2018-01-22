УкрEngРус
ГлавнаяБлоги
Андрей Шор
Андрей Шор
БлогерВсе статьи автора

ДАП. Осколки прошлого

2.2т

Осколки прошлого.

Читаю свежий рассказ про ДАП Ростислава Смуся (Бобра) из 93 бригады на ПиМ. Наталкиваюсь на эпизод:

"Треба було розпалити буржуйку — рубаю ящики від боєприпасів, біля мене за півметра стоїть Віталька (коли нас щось накривало, то чомусь разом: одного разу — гранатою, іншого — міною), — і тут лунає вибух! Граната влучає саме в те місце, де ми спали. На стіні ми лишали свої автографи. У хлопців було написано: "Здесь спят ёжики, место не занимать", — а я біля свого місця над головою написав: "А тут Бобровисько, місце не займати". Так ось від того всього напису лишилися тільки літери "к" і "о". Тобто мені дуже тоді пощастило."

Новости
Нокаут уззкомірному міфу: московська пропаганда вже нічого не зробить

Про ежиков это мы писали перед ротацией, чтобы сменщикам место было. А на втором фото буржуйка - нашли какой-то пластик тогда, а он раскочегарился так, что труба аж светилась :)

Читайте все новости по теме "Бои за донецкий аэропорт" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ШорАндрей Шор
Тема
Бои за донецкий аэропорт
Место
Украина
Объект
киборги
Источник
Источник:Facebook Андрея Шора
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости