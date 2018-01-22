Осколки прошлого.

Читаю свежий рассказ про ДАП Ростислава Смуся (Бобра) из 93 бригады на ПиМ. Наталкиваюсь на эпизод:

"Треба було розпалити буржуйку — рубаю ящики від боєприпасів, біля мене за півметра стоїть Віталька (коли нас щось накривало, то чомусь разом: одного разу — гранатою, іншого — міною), — і тут лунає вибух! Граната влучає саме в те місце, де ми спали. На стіні ми лишали свої автографи. У хлопців було написано: "Здесь спят ёжики, место не занимать", — а я біля свого місця над головою написав: "А тут Бобровисько, місце не займати". Так ось від того всього напису лишилися тільки літери "к" і "о". Тобто мені дуже тоді пощастило."

Про ежиков это мы писали перед ротацией, чтобы сменщикам место было. А на втором фото буржуйка - нашли какой-то пластик тогда, а он раскочегарился так, что труба аж светилась :)