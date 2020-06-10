Danone отказалась от рекламы с другом "ДНР" Пореченковым

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что компания Danone решила отказаться от рекламы на российском рынке с участием актера Михаила Пореченкова, который поддерживает террористов "ДНР".

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, заверив, что услышал о решительном шаге лично от руководства французского бизнес-гиганта.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного", – отметил Шамшур.

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