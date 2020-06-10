Danone отказалась от рекламы с другом "ДНР" Пореченковым

Свое возмущение по поводу рекламы выразило Посольство Украины во Франции

Он является ярым сторонником террористов "Л/ДНР", а в октябре 2014 года даже стрелял с их позиций по защитникам Украины

Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что компания Danone решила отказаться от рекламы на российском рынке с участием актера Михаила Пореченкова, который поддерживает террористов "ДНР".

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter, заверив, что услышал о решительном шаге лично от руководства французского бизнес-гиганта.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного", – отметил Шамшур.

Меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь @Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, вкусного 🙂 - Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова.

30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе донецкого аэропорта. Там он сделал несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.

Украинское подразделение компании Danone оправдалось за скандал вокруг рекламы Actimel с Пореченковым. В заявлении отмечается, что Danone является частью международной группы, которая работает в 140 странах мира, и не может влиять на решение российского подразделения.

Впоследствии на ситуацию остро отреагировали в Посольстве Украины во Франции. Там отметили, что большой бизнес должен быть ответственным и не может пропагандировать "пособника кремлевских террористов".

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