Данные о COVID-19 в Крыму и ОРДЛО предоставляет разведка, – Степанов

В Минздраве рассказали, как получают данные о коронавирус в Крыму и ОРДЛО.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав получает от спецслужб данные о реальной картине относительно вспышек коронавируса и статистики заболеваемости на оккупированных территориях Украины.

Как он отметил в интервью "Радио Свобода", ведомство не может доверять статистике, которую публикует "власть" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку она не соответствует реальной эпидемиологической ситуации.

При этом украинская власть принимает решение об ослаблении или усилении контроля на пунктах пропуска на границе с оккупированными территориями учитывая данные о реальном количестве больных. Такую информацию ведомству предоставляет разведка.

"Мы используем различные источники информации относительно реального количества больных там. В том числе мы используем данные. У нас же есть соответствующие спецслужбы, которые нам показывают ту или иную информацию: количество больных, вспышки, что там происходит", – рассказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 29 августа, в Украине официально подтверждено 116978 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2481 – выявлено за минувшие сутки, что стало новым рекордом с суточного прироста.

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