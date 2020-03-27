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27 марта • обновлено в 12:23
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Данилюк предупредил, что Россия "зайдет в Украину изнутри"

4.2т
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Россия во время пандемии коронавируса не будет воевать открыто, а "зайдет изнутри".

Своим виденьем ситуации он поделился в интервью "Главкому". Данилюк отметил, что в мире в условиях кризиса каждая страна будет заниматься своими проблемами и РФ бесспорно этим воспользуется.

Отвлечению внимания от Донбасса поспособствует, по его словам, также и то, что к власти приходят новые лидеры, которые не застали начало нашей войны с Россией, Европа устает от санкций, а масса людей в США после истории с импичментом ассоциируют Украину исключительно с коррупцией.

Данилюк предупредил, что Россия "зайдет в Украину изнутри"

Данилюк предупредил, что Россия "зайдет в Украину изнутри"

lb.ua

"Мир устал от того, что мы себя уже столько времени позиционируем жертвой войны, хотя это является абсолютной правдой. Есть логические ожидания, что за это время мы должны были стать на ноги и нарастить субъектность. Объективно, нам надо менять наше позиционирование", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подписание мира с Россией может привести к захвату новых территорий.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
СНБО
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
"Объективно, нам надо менять наше позиционирование". То есть уркосвиньи победили на Донбассе))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нах нам нищая территория, погрязшая в долгах, да еще и населенная н а ц и с т ами и майд а у н а м и? шановни, живите на свои...
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Скакуасы, не дождётесь. Живите на свои!
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