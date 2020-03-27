Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Россия во время пандемии коронавируса не будет воевать открыто, а "зайдет изнутри".

Своим виденьем ситуации он поделился в интервью "Главкому". Данилюк отметил, что в мире в условиях кризиса каждая страна будет заниматься своими проблемами и РФ бесспорно этим воспользуется.

Отвлечению внимания от Донбасса поспособствует, по его словам, также и то, что к власти приходят новые лидеры, которые не застали начало нашей войны с Россией, Европа устает от санкций, а масса людей в США после истории с импичментом ассоциируют Украину исключительно с коррупцией.

Данилюк предупредил, что Россия "зайдет в Украину изнутри" lb.ua

"Мир устал от того, что мы себя уже столько времени позиционируем жертвой войны, хотя это является абсолютной правдой. Есть логические ожидания, что за это время мы должны были стать на ноги и нарастить субъектность. Объективно, нам надо менять наше позиционирование", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подписание мира с Россией может привести к захвату новых территорий.

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