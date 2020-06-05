Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что главная задача России – построение великой империи, которая была раньше.

Об этом он рассказал в интервью программе "Есть вопрос" на 24 канале. По мнению Данилова, для построения такого государства Путину необходимы Украина, Беларусь, Казахстан и все страны, которые были в пределах Советского Союза.

"Более того, если кто-то считает, что Путин не будет посягать на страны Европейского Союза – это тоже ошибка. Они так же будут посягать на страны Балтии, Польшу, Румынию, Венгрию. Они должны шатать Европу для того, чтобы Евросоюз прекратил существование. Это основная задача, после которой будет, скажем, величие Российской Федерации", – сказал Данилов.

Данилов рассказал о плане Путина построить "большую империю"

Он добавил, что украинская контрразведка работает, и внимательно за этим наблюдает. "Вы видите, что есть результат", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил, что Путин не отказался от плана по поглощению Беларуси, и поэтому страна до сих пор находится в опасности, как и Украина.

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