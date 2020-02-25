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25 февраля • обновлено в 11:49
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Данилов пояснил, как вырвать Донбасс из лап России

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказал убеждение, что с жителями временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей "надо общаться" как с украинцами и "объяснять им ситуацию".

Об этом он рассказал в интервью Liga.net. По его словам, если Украина считает их своими гражданами, тогда им нужно объяснять ситуацию.

"Давайте поставим такой вопрос. Мы считаем, что это украинцы? Тогда с ними надо общаться, им надо объяснять. Мы демократическое государство. Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: никаких выборов, вводим военное положение. Но это уже на абсолютно крайний случай", – отметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

В то же время Данилов заявил, что не считает, что местные выборы в ОРДЛО приведут к созданию там "российского анклава".

"Это невозможно. Мы избираем только местные советы. Они не имеют никакого значения в плане общеукраинских дел", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов сообщил, что совместное патрулирование границы с Россией представителями свободной Украины и ОРДЛО не подразумевает участие в этом вооруженных террористов.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
ОРДЛО ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
как же "объяснять им ситуацию" родителям детей по хо роненных на аллее ангелов?
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5
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Жители Донецка и Луганска в кастрюлях не скачут. О чем им с тобой, Алеша, разговаривать?
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5
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