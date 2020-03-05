Утечка смертельного коронавируса COVID-19 произошла из закрытой лаборатории в городе Ухань (Китай).

Об этом в эфире "Українського радіо" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В Китае больных уже за 80 тысяч, но там было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошел утечка. И не надо тут животных обвинять, что это животные, змеи и тому подобное. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", – пояснил он.

Эпидемия коронавируса

Данилов подчеркнул, что Китай предпринял мощные меры по локализации вируса: "Они закрыли Ухань, потому что понимали, что у них там происходит".

Также глава СНБО добавил, то в Украине подготовились к коронавирусу.

"У нас сейчас подготовлено более 12 тысяч коек именно в инфекционных отделениях. У нас есть специалисты, врачи к этому готовы. Полностью прописана процедура, как должно проводиться лечение в случае выявления болезни. Мы не сидели и не ждали, пока оно рухнет нам на голову", – заверил Данилов.

Также он добавил, что люди, которые получили прививку от кори, почти не заболевают.

"Вакцины еще нет, но ею занимаются лучшие исследователи, поэтому мы считаем, что в ближайшее время ее создадут. Наши ученые также общаются с главными научными центрами", – подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19.

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