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Дальше от России: к ПЦУ присоединился еще один приход Житомирщины

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К Православной церкви Украины в Житомирской области присоединились уже 36 общин РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП).

Решение о переходе к ПЦУ приняла 3 марта Глубочицкая громада, передает "Первый Житомирский" со ссылкой на председателя Житомирской РГА Сергея Микитюка.

Так, во время собрания общины голоса "за" отдали 260 прихожан.

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Напомним, что недавно первый приход РПЦ в Украине Сумской области заявил о присоединении к ПЦУ.

По состоянию на 28 февраля, более 420 приходов проголосовали о переходе в единую церковь.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Епифаний рассказал, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
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Дейман Алон
Дейман Алон
Житомиряне - молодцы, быстро поняли, что под личиной попа из РПЦ скрывается хитрожопый кацапский вертухай из ФСБ!
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