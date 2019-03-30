Дальше от Москвы: к ПЦУ присоединилась еще одна церковь

Свято-Михайловский приход города Первомайска Николаевской области принял решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации. Решение прихожан соответствует статье 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

"Таким образом, это уже пятая православная община на территории Николаевщины, которая приняла решение об изменении юрисдикционной принадлежности с УПЦ в единении с Московским патриархатом на Православную церковь Украины", – сообщили в ОГА.

Православная церковь Украины Николаевская облгосадминистрация

По информации облгосадминистрации, ранее к ПЦУ присоединились приходы сел Тимирязевка Вознесенского района, Васильевка и Тамарино Снигиревского района и села Сухая Балка Доманевского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о переходе из РПЦ в ПЦУ в Украине приняли уже более 500 парафий.

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