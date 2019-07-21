"Дальше — Харьков и Одесса": что стоит за раздачей паспортов РФ всему Донбассу

Кремль пошел на очередную провокацию, разрешив получать российское гражданство по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и проживающим на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Что задумала Москва – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Российское гражданство по упрощенной процедуре смогут получить жители всего Донбасса.

Получившие гражданство РФ, также будут иметь возможность оформить российский загранпаспорт.

СНБО разрабатывает план действий по противодействию угрозам РФ.

Владимир Путин может расширить перечень областей, жителям которых упростят выдачу российских паспортов.

Новый указ

Владимир Путин подписал очередной указ, согласно которому получить паспорт РФ по упрощенной процедуре смогут все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

Соответствующий документ был опубликован 17 июля на государственном портале правовой информации РФ и уже вступил в силу.

Указ Путина Скрин

Так, указом из прошлой редакции убрали формулировку "отдельные районы" Донецкой и Луганской областей, оставив просто названия украинских регионов. Это означает, что теперь получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут все, кто был зарегистрирован на территории Донбасса по состоянию на апрель 2014 года.

Кроме того, в МВД РФ заявили, что все получившие гражданство также могут оформить и российские загранпаспорта.

Напомним, что 24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Согласно документу, теперь гражданство РФ можно будет получить без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Выдача российских паспортов началась в середине июня в двух селах Ростовской области, один из пунктов находится в приграничном городе Матвеев Курган (Ростовская область) рядом со зданием 1-й школы.

Пункт выдачи паспортов РФ в Ростове

Украина принимает меры

В Совете национальной безопасности и обороны Украины уже отреагировали на действия Кремля, заверив, что органы государственной власти учли угрозы от выдачи паспортов России на Донбассе и уже внесли на рассмотрение свои предложения по противодействию этим угрозам.

Секретарь СНБО Александр Данилюк "Цензор. НЕТ"

"Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со Сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности", – подчеркнули в СНБО.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Владимир Зеленский

При этом глава государства поручил МИД Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины", а также тем, кто страдает от нарушения прав и свобод в их странах.

Ранее Кабинет министров Украины признал выдаваемые жителям оккупированных территорий Донбасса российские паспорта недействительными на территории Украины.

"Паспорта РФ признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Владимир Гройсман

В Европейском Союзе также следят за ситуацией и считают, что решение российского президента противоречит духу и целям Минских соглашений. В Совете Европы заявили, что готовы рассмотреть дальнейшие опции, в том числе непризнание российских паспортов.

Что задумала Россия

В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко пояснил, что это решение Кремля преследует две цели. Первая состоит в том, чтобы создать формальные основания для "защиты" не только русскоязычного населения Украины, но и граждан РФ, проживающих на украинской территории.

Вторая причина – таким образом руководство РФ надеется привлечь в страну новые квалифицированные трудовые кадры из Украины, в частности, как ответ на вызовы, связанные с "китаизацией" просторов Зауралья и Севера.

Паспорта РФ

А по мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, указ Путина об упрощенной выдаче российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины на языке спецслужб называется "меткой территории".

В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что бы радикально изменило статус-кво".

"С точки зрения национальной безопасности, как ее понимает большинство наших граждан – танки, ракеты, самолеты – прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения – да, без сомнения", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Такой же точки зрения придерживается и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, который отметил, что по данным начальника оборонного ведомства Руслана Хомчака, на сегодняшний день нет никаких оснований волноваться из-за усиления военной агрессии со стороны РФ.

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Но при этом военный эксперт считает, что Россия не отказалась от плана "Новороссия", а поэтому Украине стоит принимать все необходимые меры, чтобы препятствовать его реализации.

"Это означает, что Путин и его сторонники не отказались от планов взять под контроль всю территорию Украины. Это один из этапов дальнейшей аннексии наших территорий. Ведь после Донецка и Луганска такие действия могут распространиться на другие украинские области: Харьковскую, Сумскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, потому что план "Новороссия" никуда не делся", – заявил Селезнев в комментарии OBOZREVATEL.

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