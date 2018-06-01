Массовые поджоги и похоронный венок: на Донбассе устроили "охоту" на волонтера

В Константиновке Донецкой области неизвестные уже долгое время посылают угрозы волонтеру Наталье Воронцовой.

Как написала она на Facebook, ее дом уже шесть раз пытались поджечь, а на днях подбросили во двор похоронный венок.

Стоит отметить, что Воронцова часто в соцсетях критикует местную власть.

"Только начала писать о вони и транспорте, критиковать местную власть и вот получите... Сегодня утром обнаружила в своем дворе… Поджоги шесть раз, перекидывание шлакоблоков и шин через ворота (которые лежат, чтоб ворота не снесли), ну а теперь венок похоронный... Не дождетесь! В следующий раз может быть и коктейль Молотова или граната..." - написала она.

На ситуацию обратила внимание доброволец АТО Елена Белозерская.

Она отметила, что Воронцова много помогала подразделению УДА, а ее дочь и зять служили в ДУК и УДА.

"Заявления в полицию писала - бесполезно. Наталья говорит, что со всеми соседями живет мирно, врагов нет, но часто, ее подписчики свидетели, критикует в интернете местные власти. Кто имеет возможность - намекните как-то вежливо полиции, что пора, наконец, расследовать это дело", - написала Белозерская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае неизвестные напали на волонтера Тетяну Шеремет.