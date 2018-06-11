Дальше будут люди? В лесу на Закарпатье повесили собаку

При входе в лес в районе пгт Тересва Тячевского района Закарпатской области неизвестный повесил на дереве собаку.

"Вчера вышли за грибами в чащу, первая же находка меня морально убила, какая-то скотина подвесила пса на дереве, а неподалеку дети были на пикничке", - написала Ольга Полудень в группе "Тересва онлайн" в Facebook.

Facebook "Тересва онлайн"

Facebook "Тересва онлайн"

В комментариях к посту отмечается, что вокруг дерева, на котором висела собака, стояла жуткая вонь и нельзя было приблизится даже на метр.

Пользователи были возмущены поступком неизвестного и оставили гневные комментарии.

"Ужас... Могли хоть закопать", "Нет на свете существа, более жестокого, чем человек...", "Вот такая жизнь будет в этих подлецов - мгновенная... Все вернется бумерангом, особенно в семью", "Это пока на животном попыталась людина. А что будет дальше, не дай Бог и до людей дойдет очередь", "Психически здоровый человек не мог такое сделать, это сделал больной ублюдок…", - пишут комментаторы.

Facebook "Тересва онлайн"

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня активисты поймали догхантера Алексея Святогора и отвезли в полицию, но спустя несколько часов его отпустили. Позднее его объявили в розыск.

11 июня Шевченковский райсуд Киева арестовал Святогора без права залога.