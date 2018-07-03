"Дальше ад не закончился": киевлянка рассказала о пережитом ужасе перелета из Черногории

Киевлянка Анна Макар рассказала, что в Черногории задержали рейс авиаперевозчика FunAir на 4,5 часа.

Она поехала в путешествие с маленькими детьми, потому произошедшее тяжело перенесла вся семья. Свою историю она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Маленький совет, если вы собрались отдыхать этим летом. Мы уже дома. Но отойти от перелета домой не можем до сих пор! Я только от мамы по смс узнала, что наш рейс вроде как задерживают. Нигде никто из принимающей стороны с нами не связался. Когда мы писали гиду, она пару часов вообще игнорировала и не выходила на связь. А когда мы спросили, можем ли мы остаться в отеле на время задержки, она грубо, чуть ли не матом, сказала, что приедет общий трансфер. Это не ее проблемы", – написала жительница украинской столицы.

После, на семью ругался водитель из-за того, что они стояли на ресепшне, а не на дороге.

"Нас привезли в Тиват, и выясняется, что вылет будет не из Тивата, а из Подгорицы, ехать в которую еще часа 2 минимум. А еще непонятно, когда этот трансфер будет организован. Никакой информации от представителей абсолютно! Когда приехал какой-то большой автобус, люди интуитивно все ринулись туда. С коляской мы не сильно подвижные. Да и Ваня без перестану рвет возле куста. Наш папа быстро сбегал и нашел какой-то маленький микроавтобус, который тоже поедет в Подгорицу", – отметила она.

Ехать семье пришлось по серпантину, хотя заказывали путевку с коротким трансфером и близким расположением отеля к аэропорту. Ребенка всю дорогу рвало.

"Дальше ад не закончился. Когда нас привезли в Подгорицу, выясняется, что наш самолет будет в 22:50 (А мы должны были улететь еще в 18:30). Никто не подошел даже воды не предложил. Ваня продолжает рвать. Его уже весть персонал аэропорта водит в туалет (у меня на руках 4-х месячный Тима плачет)", - написала Макар.

После прохождения регистрации выяснилось, что самолет еще не прилетел. Киевлянке стало плохо. У местного доктора не оказалось в "сумке" таблеток.

"Мы так и не вылетели в 22:50. Все это время нам ни воды никто не предложил, ни еды. Улетели мы около полуночи. Самолет, который только прилетел, успели только дозаправить. Прилетели мы в Киев где-то в 3 ночи. Пока доехали домой уже встречали рассвет. Если вы все-таки решили поехать отдохнуть этим летом, прислушайтесь! Не летайте чартерными рейсами. Пожалейте себя и детей. Мы летели через туроператора Adria hit и авиаперевозчик FunAir", – призвала туристка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук объяснил проблемы с перелетами украинцев.