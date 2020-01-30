"Даллас, это Хьюстон!" Украинские нацгвардейцы жестко затроллили террористов на Донбассе

Во время войны в Донбассе российские наемники нередко принимали военных Нацгвардии за иностранцев. Украинцы же, пользуясь этим, просто разводили террористов.

Об этом в интервью LB.ua рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии и ветеран войны Андрей Кулиш, известный также как военный блогер "Харитон Старский". Он признался, что в 15 лет был в УНА-УНСО и бил "ментов" камнями, а в 30 записался в НГУ, чтобы с уже знакомыми силовиками уничтожать оккупантов на Донбассе.

"Еще во времена первой ротации останавливаемся как-то в Изюме. Выхожу из машины вместе с деловодом Орестом. Заходим в магазин, я ему подмигиваю – мол, будешь переводчиком. И такой: "плиз, айскрим энд семки. А мы такие все модные, в американских очках тактических, реально похожи на иностранцев. Видели бы в глаза тех продавщиц", – вспомнил нацгвардеец.

Андрей Кулиш рассказал, как нацгвардейцы разводили террористов на Донбассе

По его словам, закончилась история тем, что за ним потом гонялась бабушка с чебуреками: "плиз-плиз, ван доллар, грин-кард".

Находясь на Светлодарской дуге, продолжил Андрей, нацгвардейцы любили ездить за мороженым.

"Заходим в магазин в снаряжении, которое нам передали американцы. И замкомвзода Богдан Шидловский, с американским акцентом обращается к подросткам: "Прощу прощения, ребията, есть батарейки, хау матч?". И видишь, как у молоденькой продавщицы в глазах уже свадьба на берегу Мисисиппи", – смеясь, добавил Кулиш.

Кроме этого, часто военные притворялись и поляками. А между собой шутили, думая, что после такой встречи с иностранцами, например, какая-то девушка будет рассказывать родителям дома.

"...Что заезжали в магазин эти грязные укропы, и два таких огромных поляка", – рассказал он догадки своего коллеги.

Однако самый смешной случай на оккупированных врагом территориях Донбасса случился, когда Андрей Кулиш с замкомвзода Богданом сидели в блиндаже, на берегу водохранилища.

Андрей Кулиш Фото из личного архива нацгвардейца

"К сепарам далековато, зато очень хорошо видно. Стало нам скучно, и я его спрашиваю: "Как думаешь, слушают нас сепары?". Он – ну наверное. Я – давай проверим. Отползаю на десять метров и говорю в рацию английском: "Даллас, Даллас, это Хьюстон, американские боевые пловцы выдвигаются на позиции". А дальше на украинском, через несколько секунд: "Принял. Пусть американцы им там всыплют нормально", – рассказал солдат натовского стандарта по-украински.

Андрей Кулиш в Нацгвардии Фото из личного архива нацгвардейца

Затем, продолжил он, буквально через 5-10 минут "сепарня начала из всех стволов валить по камышах на берегу". Ведь враг реально поверил, что там находятся американские водолазы.

"Но и мы удостоверились, что нас прослушивают..." – подытожил Андрей Кулиш.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир парашютно-десантного взвода 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов поразил украинцев рассказом о героизме и мужестве военных ЗСУ во время жестоких боев в Донбассе.

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