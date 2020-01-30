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30 января • обновлено в 09:00
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"Даллас, это Хьюстон!" Украинские нацгвардейцы жестко затроллили террористов на Донбассе

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Во время войны в Донбассе российские наемники нередко принимали военных Нацгвардии за иностранцев. Украинцы же, пользуясь этим, просто разводили террористов.

Об этом в интервью LB.ua рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии и ветеран войны Андрей Кулиш, известный также как военный блогер "Харитон Старский". Он признался, что в 15 лет был в УНА-УНСО и бил "ментов" камнями, а в 30 записался в НГУ, чтобы с уже знакомыми силовиками уничтожать оккупантов на Донбассе.

"Еще во времена первой ротации останавливаемся как-то в Изюме. Выхожу из машины вместе с деловодом Орестом. Заходим в магазин, я ему подмигиваю – мол, будешь переводчиком. И такой: "плиз, айскрим энд семки. А мы такие все модные, в американских очках тактических, реально похожи на иностранцев. Видели бы в глаза тех продавщиц", – вспомнил нацгвардеец.

Андрей Кулиш рассказал, как нацгвардейцы разводили террористов на Донбассе

Андрей Кулиш рассказал, как нацгвардейцы разводили террористов на Донбассе

По его словам, закончилась история тем, что за ним потом гонялась бабушка с чебуреками: "плиз-плиз, ван доллар, грин-кард".

Находясь на Светлодарской дуге, продолжил Андрей, нацгвардейцы любили ездить за мороженым.

"Заходим в магазин в снаряжении, которое нам передали американцы. И замкомвзода Богдан Шидловский, с американским акцентом обращается к подросткам: "Прощу прощения, ребията, есть батарейки, хау матч?". И видишь, как у молоденькой продавщицы в глазах уже свадьба на берегу Мисисиппи", – смеясь, добавил Кулиш.

Кроме этого, часто военные притворялись и поляками. А между собой шутили, думая, что после такой встречи с иностранцами, например, какая-то девушка будет рассказывать родителям дома.

"...Что заезжали в магазин эти грязные укропы, и два таких огромных поляка", – рассказал он догадки своего коллеги.

Однако самый смешной случай на оккупированных врагом территориях Донбасса случился, когда Андрей Кулиш с замкомвзода Богданом сидели в блиндаже, на берегу водохранилища.

Андрей Кулиш

Андрей Кулиш

Фото из личного архива нацгвардейца

"К сепарам далековато, зато очень хорошо видно. Стало нам скучно, и я его спрашиваю: "Как думаешь, слушают нас сепары?". Он – ну наверное. Я – давай проверим. Отползаю на десять метров и говорю в рацию английском: "Даллас, Даллас, это Хьюстон, американские боевые пловцы выдвигаются на позиции". А дальше на украинском, через несколько секунд: "Принял. Пусть американцы им там всыплют нормально", – рассказал солдат натовского стандарта по-украински.

Андрей Кулиш в Нацгвардии

Андрей Кулиш в Нацгвардии

Фото из личного архива нацгвардейца

Затем, продолжил он, буквально через 5-10 минут "сепарня начала из всех стволов валить по камышах на берегу". Ведь враг реально поверил, что там находятся американские водолазы.

"Но и мы удостоверились, что нас прослушивают..." – подытожил Андрей Кулиш.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир парашютно-десантного взвода 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов поразил украинцев рассказом о героизме и мужестве военных ЗСУ во время жестоких боев в Донбассе.

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Автор
Марта Рок
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" сепаратист Национальная гвардия
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