''Дайте молиться на родном языке!'' У Варфоломея выступили с важным призывом

Верующие должны молиться на том языке, на котором им удобно, поскольку от природы все люди являются свободными и независимыми.

С таким заявлением в интервью ВВС выступил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

Он отметил, что "у каждого народа, желающего иметь свою православную церковь, должно быть право ее учреждать и просить ее признания другими православными церквями".

Архиепископ вспомнил о словах митрополита Минского Павла, который ранее заявил, что для ПЦУ автокефалия якобы стала трагедией, а для Беларуси она вообще стала бы смертью.

"Слушать такие заявления одновременно плачевно и смешно. Так могут говорить люди, которые боятся духовного роста своей собственной паствы. Дайте людям быть свободными и независимыми, дайте им молиться на своем родном языке", — призвал он.

"Меня упрекали в Украине, что, мол, вы в Америке молитесь на украинском, на "неблагодатном языке". Какой еще неблагодатный? Это язык, на котором меня научила мама просить кусок хлеба, почему я не имею права на нем молиться? Почему Беларусь не имеет права молиться на своем белорусском языке?" — сказал Даниил.

Памфилийский Даниил ВВС

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