В Украину вернулись моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе. Фото

В Украину вернулись шестеро украинских граждан, которых на судне Curacao Trader захватили в плен пираты.

Об этом 7 сентября на официальном сайте сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение моряков на родину.

Уточняется, что украинцы были освобождены из пиратского плена 20 августа. Нападение на танкер произошло 17 июля 2020 года.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников.

Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", – заявил Зеленский.

Он также отметил проактивную работу сотрудников МИД, которые "все время были на связи" и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

Моряки, которые вернулись в Украину. Telegram / Офис президента

Напомним, на танкер Curacao Trader пираты напали у побережья Бенина и похитили 13 из 19 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены, а 24 августа нигерийские военные передали граждан представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

Этот инцидент произошел в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение домой 14 украинских моряков с танкера "Рута", которые более трех лет провели за решеткой в Ливии.

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