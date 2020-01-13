Немного занимательной истории.

11 января — годовщина расстрела Георгия Лангемака. Одного из создателей легендарной установки залпового огня "Катюша". Именно Лангемак изобрел реактивные снаряды к ней.

Лангемака расстреляли в 1938 году за "вредительство". Почему-то адепты культа "великой победы" не любят об этом вспоминать и не носят его портреты на шествиях "бессмертного полка". Вот такой парадокс. Самой "Катюше" ставят памятники, а создатель ее — "враг народа", которого товарищ Сталин "правильно расстрелял", пишет Денис Казанский в своем блоге.

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Лангемак — наш земляк. Он родился в Старобельске Луганской области. Но поскольку создатель "Катюши" не входил в число "правильных дедов", до недавнего времени на просторах бывшего СССР не существовало ни его памятников, ни улиц его имени. Все знают Калашникова, но почти никто не знает Лангемака.

Только в 2016 году при переименовании улиц в Старобельске одну из декоммунизированных улиц назвали в честь Георгия Лангемака. Да-да, вот те самые "фашисты-бандеровцы" вспомнили про создателя "Катюши" и увековечили его имя. А "антифашисты", которые бьются в мракобесных припадках каждое 9 мая, почему-то не увековечили. Уверен, что все эти любители попрекать "воевавшими дедами" даже фамилии такой не слышали и считают, что Сталин лично "Катюшу" изобрел.

Культ "Катюши" тоже имеет крайне интересную историю. Считается, что местом первого боевого применения "Катюши" был город Рудня в Смоленской области. 14 июля 1941 батарея под командованием И. А. Флёрова нанесла удар по Базарной площади этого города. То есть, первый залп советской реактивной установки залпового огня пришелся по советскому базару.

Данных о погибших я не нашел, понятно, что их скорее всего засекретили. Но снаряды, как известно, не разбирают, кто немец и кто русский. Так что последствия первого применения "Катюш" по центру города представить себе не сложно. Кстати, в честь обстрела собственного города в Рудне в 1967 году установили памятник "Катюше". А жители этого города до сих пор регулярно празднуют юбилеи этого события.

Самое смешное, что эти же люди критикуют украинскую армию за обстрелы городов Донбасса.

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