В Украине почти тысяча новых больных с COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 24 июля

Карина Бондаренко Общество 08:56, 24.07.2020 Обновлено: 09:28, 24.07.2020

По состоянию на утро пятницы, 24 июля, в Украине официально подтверждены 62 823 случая коронавирусной инфекции. Из них 972 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 1 571 человек (+20 за сутки), а 34 886 пациентов (+886) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 31 984 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в следующих областях: Львовской – 126, Ривненской – 96, Ивано-Франковской – 87, Харьковской – 74 и городе Киев – 118.

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Ранее OBOZREVATEL писал, куда лучше поехать за границу, чтобы не попасть впросак и не сидеть весь отпуск на самоизоляции. 25 государств готовы принять наших соотечественников.

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