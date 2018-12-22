Cпецслужбы России пытались спровоцировать Епифания: что случилось

Российские спецслужбы через пранкеров пытались спровоцировать в телефонном разговоре предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Кремлевские агенты прикрылись именем депутата Европейского парламента, говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

"21 декабря был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя комитета иностранных дел Европейского парламента. Постепенно во время разговора начали задаваться провокационные вопросы, в частности о "захвате лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и другое", – отметили в пресс-службе.

Епифаний в разговоре выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности, о том, что украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "захвата лавры" не может быть, а подобные разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе.

Митрополит Епифаний Митрополит Епифаний, Facebook

Кроме того, он сказал, что церковь определяет однополые отношения как грех, также церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает верующим, каких кандидатов или партии следует поддерживать.

В ходе разговора у митрополита Епифания возникло ощущение, что данная беседа – провокация, и он прекратил ее.

В пресс-службе подчеркнули, что в случае неполучения российскими провокаторами выгодных для них ответов осуществляется монтаж записи с компоновкой отдельных слов и фраз. Поэтому если в медиа появятся какие-то фрагменты разговора, то аудитория должна учитывать особенности ситуации и не доверять таким сведениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой Православной церкви Украины на объединительном Соборе 15 декабря. Ранее были опубликованы самые значимые факты из его биографии.

17 декабря УПЦ МП собрала внеочередное заседание Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского Патриархата – предательство.