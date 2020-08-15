Украина третий день подряд бьет антирекорд по зараженным COVID-19: статистика на 15 августа

Мирослав Семенюк Общество 08:55, 15.08.2020 Обновлено: 09:25, 15.08.2020

По состоянию на утро субботы, 15 августа, в Украине официально подтверждены 89 719 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 847 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 044 человек (+33 за сутки), а 47 430 пациентов (+633 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 254, городе Киев – 232, Черновицкой области – 170 и Львовской – 166 случаев.

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 августа коронавирусом в мире заразились почти 21,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 286 тысяч новых зараженных.

Новость обновляется...

Комментировать
Общество

Смотрите также

Экономика Украины во втором квартале 2020 года обвалилась на 11,4%

Лукашенко – белорусам: не высовывайтесь на улицы, вас и наших детей используют как пушечное мясо

Беларусь охватила новая волна забастовок после заявления Тихановской. Фото и видео

Партия "Пропозиція" заявила о попытках фальсификации результатов выборов

В Беларуси у задержанного нашли "удостоверение СБУ" с фото Бандеры. Видео