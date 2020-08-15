Украина третий день подряд бьет антирекорд по зараженным COVID-19: статистика на 15 августа

По состоянию на утро субботы, 15 августа, в Украине официально подтверждены 89 719 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 847 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 044 человек (+33 за сутки), а 47 430 пациентов (+633 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 254, городе Киев – 232, Черновицкой области – 170 и Львовской – 166 случаев.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 августа коронавирусом в мире заразились почти 21,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 286 тысяч новых зараженных.

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