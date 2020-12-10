COVID строгого режима. Больных хотят разместить в "заброшенной" колонии на Черниговщине, где нет даже отопления

В случае развития худшего сценария с заболеваемостью COVID-19 в Черниговской области госпиталь для лечения коронавирусных пациентов власти собираются развернуть в законсервированном учреждении исполнения наказаний.

До сегодняшнего дня чиновники так и не проинспектировали режимный объект, но это сделали наши журналисты. Оказалось, что в Прилукской исправительной колонии второй год отключены коммуникации: нет света, воды и отопления.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Режимный объект в резерве

О том, что на территории законсервированной колонии хотят разместить больных COVID-19, стало известно со слов начальника управления охраны здоровья Черниговской областной государственной администрации Петра Гармаша.

"Пока рассматриваем три объекта: два спортивных – это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках", – сказал чиновник в комментарии "Интерфаксу".

Прилукская исправительная колония в Черниговской области

По его словам, эти объекты пока в резервном списке и будут задействованы только в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медицинских учреждений. Ну, и при условии их оснащения и обеспечения персоналом.

Прилукская исправительная колония в Черниговской области

Сказать, что эта новость удивила многих, – не сказать ничего. Однако заместитель начальника департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА Станислав Юрченко подтвердил OBOZREVATEL, что есть соответствующее распоряжение, датированное ноябрем 2020 года.

"Распоряжение действительно было, оно называется "О мерах по противодействию COVID-19". Во втором пункте указано: "Исполнительному комитету Прилукского горсовета проработать вопросы по разворачиванию дополнительных коек для лечения лиц, больных коронавирусной болезнью COVID-19, в количестве 300 мест на базе государственного учреждения "Прилуцкая исправительная колония".

На вопрос, посещал ли колонию чиновник, он ответил, что нет, но рассказал: там СБУ летом проводила учения.

Вторая зима без отопления

Прилукская колония законсервирована

Максим Пушкарь, глава ликвидационной комиссии, рассказал OBOZREVATEL, что в Департамент по вопросам исполнения наказаний Черниговской области пришло письмо о рассмотрении вопроса о размещении больных COVID-19 на территории колонии.

"На место должны были приехать представители, которые бы оценили ситуацию, сколько нужно для этого денег и так далее. Но никто не приезжал. Сейчас все стоит в мертвой точке", – рассказал он OBOZREVATEL.

Уже в Прилуках Пушкарь показал нашим журналистам территорию колонии.

Одно из зданий законсервированной Прилукской колонии

Для разворачивания госпиталя пригодно только одно трехэтажное здание. Теоретически пригодно. Вторую зиму законсервированное учреждение исполнения наказаний без отопления, нет воды и электричества.

Что уж говорить о размещении 300 больных. По мнению главы ликвидационной комиссии данного объекта, в здании поместятся от силы 150-200 пациентов.

Акцент – на больницы

Местная власть Прилук оказалась "на растяжке". Распоряжение от областной администрации насчет "проработать вопрос" получили, а с реализацией пока не спешат. И на это есть объективные причины.

Заместитель городского головы Прилук Татьяна Шкуренко рассказала OBOZREVATEL, что режимный объект не в коммунальной собственности, потому самостоятельно решить вопрос о госпитале орган местного самоуправления не может.

"Колония не находится в коммунальной собственности города, объект не был нам передан. А как орган местного самоуправления мы не можем самостоятельно решить такой вопрос. Координация же всех действий – это больше управление охраны здоровья Черниговской ОГА. Мы в свою очередь в случае принятия такого решения подключаемся вместе с общинами, чтобы оказать посильную помощь в обустройстве госпиталя", – объяснила Шкуренко.

Чиновница сообщила, что в Прилуках собирались с коллегами из Прилукского и других районов Черниговской области.

"Мы обсудили, что делать в случае ухудшения ситуации, что могут выделить громады для госпиталя. Но конкретных шагов не делали, срочно развертывать госпиталь указания не было. Для нас сейчас самым актуальным является разворачивание дополнительных койко-мест в опорной больнице (Прилукской городской. – Ред.). Работаем над этим, подводим кислородные точки. Сегодня у нас есть 80 коек для лечения больных COVID-19, но поручили добавить еще 70. А у нас еще кадровая проблема (с медиками. – Ред.)", – добавила Шкуренко.

Заместитель городского головы убеждена: лучше использовать потенциал больниц.

"Думаю, не стоит выдумывать что-то эдакое. Разворачивать госпиталь в колонии – вы же понимаете, как это в условиях нынешнего финансирования. Нужно использовать потенциал медучреждений", – считает Татьяна Шкуренко.

Как видим, после громкого заявления о развертывания госпиталя для больных COVID-19 на территории колонии никто не приезжал в учреждение. Нет даже представления, во сколько обойдется бюджету привести в порядок и оборудовать для лечения хотя бы одно здание. А по поводу того, что суммы будут космические, сомневаться не приходится. Вот только не хочется думать, что на это и был расчет, а на "большой реконструкции" можно заработать.