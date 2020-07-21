COVID-19 заразились более 60 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 21 июля

По состоянию на утро вторника, 21 июля, в Украине официально подтверждены 60 166 случаев коронавирусной инфекции. Из них673 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 518 человек (+20 за сутки), а 32 199 пациентов (+760) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 24 644 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в следующих областях: Львовской – 114, Закарпатской – 78, Ивано-Франковской – 75, Одесской – 65 и городе Киев – 73.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

Винницкой области – 2 330 случаев;

Волынской области – 3 318 случаев;

Днепропетровской области – 1 224 случая;

Донецкой области – 797 случаев;

Житомирской области – 1 609 случаев;

Закарпатской области – 4 518 случаев;

Запорожской области – 682 случая;

Ивано-Франковской области – 3 611 случаев;

Кировоградской области – 686 случаев;

г. Киев – 7 034 случая;

Киевской области – 3 332 случая;

Львовской области – 8 229 случаев;

Луганской области – 110 случаев;

Николаевской области – 524 случая;

Одесской области – 2 638 случаев;

Полтавской области – 356 случаев;

Ривненской области – 5 183 случая;

Сумской области – 371 случай;

Тернопольской области – 2 466 случаев;

Харьковской области – 3 082 случая;

Херсонской области – 216 случаев;

Хмельницкой области – 991 случай;

Черновицкой области – 5 363 случая;

Черкасской области – 847 случаев;

Черниговской области – 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля в центр поступило 1 044 сообщения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, генеральный директор ВОЗ заявил, что карантинные ограничения могут помочь уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции, но не остановят пандемию.