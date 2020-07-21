COVID-19 заразились более 60 тыс. украинцев: статистика Минздрава на 21 июля

По состоянию на утро вторника, 21 июля, в Украине официально подтверждены 60 166 случаев коронавирусной инфекции. Из них 673 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 518 человек (+20 за сутки), а 32 199 пациентов (+760) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, генеральный директор ВОЗ заявил, что карантинные ограничения могут помочь уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции, но не остановят пандемию.