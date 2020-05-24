По состоянию на 24 мая у 20 сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы диагностировали коронавирус – заболели 5 врачей и 15 медсестер разных уровней.

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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации. В частности COVID-19 заболел директора медучреждения Павел Нартов, начмед, заведующий анестезиологией и два анестезиолога из дополнительных бригад, прибывших в инфекционную больницу на усиление.

"Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", – рассказали в ХОГА.

COVID-19 заразились 20 медиков в больнице Харькова

Накануне заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов на своей странице в Facebook сообщил, что "обстановка в больнице на грани взрыва", а областной департамент здравоохранения "молчит и цинично насмехается над врачами".

"Ежедневно увольняются сотрудники! Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19!", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них было 406 выявлено за прошедшие сутки.