COVID-19 заболели еще почти 2,5 тысячи украинцев: статистика Минздрава на 13 сентября

По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально подтверждено 154 335 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в стране было выявлено 2476 новых больных.

Смертность от коронавируса возросла до 3 178 человек (+30 за сутки). Вместе с тем уже 68 893 пациента (+547 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Киеве (310), Тернопольской (225) и Харьковской (180) областях.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 сентября коронавирус в мире поразил уже 28,9 млн человек, более 924 тысячи больных погибли, а 20,8 млн – выздоровели.

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