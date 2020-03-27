В Тернопольской области коронавирус COVID-19 подтвердили у полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов.

Об этом 27 марта на странице в Facebook сообщил председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский. Он рассказал, что сперва медики обнаружили у ребенка воспаление легких.

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COVID-19 подтвердили у полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов Коллаж

Малыша отправили на лечение в Тернополь, где 27 марта официально подтвердили диагноз COVID-19.

Вероятно, ребенок заразился от дяди, который недавно вернулся из Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 в Хмельницком. При этом экспресс-тест инфицированного дал ошибочный негативный результат.

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