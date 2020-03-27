Главная Новости
28 марта • обновлено в 02:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

COVID-19 заболел полуторагодовалый ребенок из Тернопольщины

1.5т
Читать материал на украинском

В Тернопольской области коронавирус COVID-19 подтвердили у полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов.

Об этом 27 марта на странице в Facebook сообщил председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский. Он рассказал, что сперва медики обнаружили у ребенка воспаление легких.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

COVID-19 подтвердили у полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов

COVID-19 подтвердили у полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов

Коллаж

Малыша отправили на лечение в Тернополь, где 27 марта официально подтвердили диагноз COVID-19.

Вероятно, ребенок заразился от дяди, который недавно вернулся из Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 в Хмельницком. При этом экспресс-тест инфицированного дал ошибочный негативный результат.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Теги
инфекция ребенок болезнь вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги