Израильский врач – об опасности COVID-19: умирает больше, а люди привыкли, это нужно остановить, иначе аукнется

Люди привыкли к росту количества инфицированных COVID-19 и умерших, и эта ситуация опасная.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман. Он указал, что количество умерших от коронавируса на первом этапе пандемии в Израиле составило 300. На 2 октября погибли уже 1629 человек.

"Никто точно не может знать, сколько именно будет больных... Произошел существенный рост за последние два месяца. И заболевших гораздо больше, но об этом сейчас меньше говорят", – отметил эксперт.

Инфекционист напомнил, что в начале пандемии "чуть ли не про каждого умершего писали газеты".

"А сейчас умирает больше, и люди привыкли, что само по себе ужасно. Это нужно остановить, иначе нам всем это аукнется", – сказал он.

"Важно понять: законы больших цифр работают, и все прочувствуют их в действии. Одно дело 50 новых случаев заражения в день, совсем другое – 5–7 тыс. Некоторые из этих людей тяжело болеют и умирают. И в относительных цифрах умирающих становится больше. Это уже не один человек, о котором все будут говорить", – добавил Качман.

Он подчеркнул, что люди младше 60-ти также могут переносить болезнь с тяжелыми последствиями, что показывает и практика его больницы.

"Большинство наших тяжелейших пациентов тоже моложе 60 лет. Им 50, 48 лет, а они сейчас на ИВЛ в тяжелейшем состоянии. Некоторые из них останутся инвалидами, кто-то умрет.

У нас был пациент (к сожалению, скончался), ему пытались организовать пересадку легких, потому что ничего другое ему бы уже не помогло – у него все системы организма работали, а легкие были в необратимом состоянии. И это был молодой человек", – рассказал врач.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Качман считает, что эффективную вакцину против COVID-19 в 2020 году не разработают.