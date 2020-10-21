Врач из Мариуполя о неподготовленности больниц: меня либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу!

Больницы Мариуполя плохо подготовлены к пандемии COVID-19: в медучреждениях – дефицит кислородных точек и не закуплены кислородные концентраторы (аппараты, использующиеся для кислородной терапии больных).

Об этом в Facebook сообщил врач Мариупольской городской больницы № 1 Михаил Сорокин. "Вероятно, меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу!" – начал свой пост он.

Медик рассказал, что от коронавируса умер его коллега – бывший заведующий отделением травматологии первой городской больницы Виктор Русанов. Вместе с ним Сорокин проработал 37 лет.

"Уверен, что реаниматологи четверки (Русанов лечился в ГБ №4, – ред.) сделали все возможное. Но что твориться в городе в отношении подготовки к "короне"? У нас был срок в семь месяцев. В марте я писал об этой проблеме и необходимых конкретных действиях в Мариуполе. Не заметили!" – возмутился врач.

По его словам, сегодня в больницах города "абсолютный дефицит кислородных точек". Врач назвал полным абсурдом наличие коек для инфицированных без кислородных линий.

"Плюс работа "мало" подготовленных высококвалифицированных хирургов и травматологов с больными "ковидного" профиля. Потраченные за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры и пирс! Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчета превалирования проблемы коронавируса!" – написал Сорокин.

Он рассказал, что в городе практически вообще не закуплены кислородные концентраторы, стоимость которых на двух пациентов – 26-35 тысяч гривен, а в больницах второй и третьей "волн" не проведены кислородные линии.

"С учетом участившихся сегодня отключений стационарной подачи кислорода на 1- 2 часа... полный дефицит коек с подводом кислорода, нуждаемость в кислородных баллонах до 110 в сутки, например в героической ГБ № 9, дай бог здоровья их медикам...

Вот на таких и держимся, но пугает полное отсутствие медицинского профессионализма и профессиональных действий руководства города. Сегодня есть еще 10- 12 суток для радикального решения вопроса, не больше!" – считает врач.

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