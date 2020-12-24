ВОЗ обратилась к Украине из-за выделения 125 млн на экспериментальные лекарства от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены решением Кабинета министров Украины выделить 125 млн грн на тоцилизумаб и иммуноглобулин – экспериментальные лекарства от COVID-19.

Об этом директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге написал в письме министру здравоохранения Украины Максиму Степанову. Документ появился в распоряжении LB.ua.

Ганс Клюге и Максим Степанов

В тексте отмечается, что тоцилизумаб и иммуноглобулин имеют низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом. Кроме того, протоколы лечения новой инфекции постоянно меняются.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения.

Однако ВОЗ хотела бы поощрить использование доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", – сказано в письме.

Клюге добавил, что такие средства лучше направить на кислород, маски и пульсоксиметры, оборудование, пригодное для отделений интенсивной терапии.

"ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений обновляющиеся рекомендации относительно лекарственных средств для COVID-19", – добавили в организации.

Письмо ВОЗ Украине LB.ua

Отметим:

Правительство выделило около 125 млн гривен на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина в конце ноября .

Согласно украинскому протоколу, их должны назначать пациентам со средне-тяжелым течением коронавируса.

Экспериментальный протокол лечения, опираясь на опыт Европы и США, Украина утвердила в апреле-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения рассматривает возможность изменения рекомендаций о продаже в аптеках Украины антибиотиков. В частности тех, которые украинцы покупают для борьбы с коронавирусом.

Ранее Минздрав разработал специальные изменения, чтобы обеспечить оперативную закупку лекарств для больных COVID-19.