Украинскую власть обвинили в потере 8 месяцев подготовки к COVID-19

Дарья Дурова Общество 21:37, 11.11.2020 Обновлено: 22:50, 11.11.2020

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обвинил власть в провале подготовки к пандемии COVID-19 и потере около 8 месяцев времени.

Гневный пост экс-чиновник опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября. По его словам, деньги на обеспечение больниц кислородом якобы были выделены только в октябре 2020-го. В то же время средства на сферу здравоохранения в связи с коронавирусом выделялись и до этого.

Розенко добавил, что поручение на места обеспечить кислородом 80% мест было направлено только в августе.

Бывший чиновник резко высказался о ситуации в Украине. По его мнению, власти потеряли 8 месяцев подготовки.

Скриншот
Скриншот

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в Украине необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончиться уже к середине декабря, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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