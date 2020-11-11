Украинскую власть обвинили в потере 8 месяцев подготовки к COVID-19

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обвинил власть в провале подготовки к пандемии COVID-19.

Гневный пост экс-чиновник опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября. По его словам, деньги на обеспечение больниц кислородом якобы были выделены только в октябре-2020. В то же время средства на сферу здравоохранения в связи с коронавирусом выделялись и до этого.

Розенко добавил, что поручение на места обеспечить кислородом 80% мест было направлено только в августе.

Бывший чиновник резко высказался о ситуации в Украине. По его мнению, власти потеряли 8 месяцев подготовки.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение ввести в Украине карантин выходного дня до конца месяца (с 14 по 30 ноября). Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

О том, какие программы поддержки бизнеса будут действовать во время действия новой стратегии карантина в Украине, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончится уже к середине декабря, заявил премьер Денис Шмыгаль.