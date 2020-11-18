Смерть от COVID-19 преподавательницы в Житомире: в больнице объяснились за кислород. Новые детали

В коммунальной больнице Житомира № 1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница местной политехники Ольга Грабарь, утверждают, что обеспечены достаточным количеством кислорода и причина смерти женщины не связана с этим.

Как заявил медицинский директор больницы Андрей Волков, местная жительница скончалась от тромбоэмболии. Об этом сообщает "Житомир.info" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Facebook / Ольга Грабарь

Попав в больницу, Грабарь опубликовала в соцсети пост, где пожаловалась на недостаток кислорода даже для отделения реанимации. Женщина просила о помощи, рассказав, что врачи вынуждены периодически прекращать подачу кислорода. Заместитель городского главы Мария Мисюрова в комментариях сообщила, что проблема якобы решена. 16 ноября Грабарь скончалась.

Директор медучреждения в свою очередь утверждает, что смерть пациентки не связана с кислородной терапией. Однако, он признал проблемы, пояснив их "техническими моментами в системе".

"Сейчас начались заморозки и начали примерзать магистрали. И технически может быть падение давления на минуту или две, но потом давление восстанавливается. Это связано чисто с физическими причинами.

Я хочу заметить, что вместе с ней на блоке находилось еще девять пациентов, шесть из которых – на высокопотоковой вентиляции. Все, слава богу, живы. Вы понимаете, что если бы были перебои с поставками, то количество таких пациентов было бы больше", – пояснил директор.

Андрей Волков Скриншот видео

По словам Волкова, коронавирус нередко вызывает тромбообразования в легочной артерии. Это же и произошло с преподавательницей, а причина смерти подтверждена результатами вскрытия.

"Сам COVID-19 вызывает тромбообразование во всех сосудах и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии", – сказал Волков.

Он отметил, что пациентка с первого дня госпитализации (2 ноября) находилась в реанимации. Ее COVID-19 был подтвержден тестом, кроме того, она имела сопутствующие заболевания.

Грабарь подключили к аппарату неинвазивной вентиляции легких. Директор больницы утверждает, что пациентка была на высокопотоковой вентиляции и получала 30, а не 10 литров кислорода в минуту.

Он также пояснил, что тромбоэмболию вызывает токсическое действие вируса и токсинов.

Facebook / Ольга Грабарь

"У пациентов с COVID-19 в процессе дыхания задействовано примерно 10% легочной ткани. У некоторых и меньше. И даже если подавать 50 литров в минуту, то у них все равно будет ощущение удушья, потому что процессы газообмена в легких не проходят. Человек субъективно будет чувствовать, что кислорода нет", – добавил Волков.

Пост погибшей он также связывает с "паническими настроениями и страхом смерти".

Facebook / Ольга Грабарь

Комментарий директора больницы:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах из-за COVID-19 умерла известная врач-гинеколог Светлана Маланчук.