COVID-19 в ВСУ заболели еще 42 человека: появилась статистика

Коронавирусом в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 19 августа, заболели еще 42 человека. Всего COVID-19 сейчас болеет 485 военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Всего за время пандемии выздоровел 831 человек, летальных случаев – 6.

На изоляции (в том числе, на самоизоляции) находятся 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 195 человек.

Среди новых больных в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь – 1 военнослужащий, изолятор медицинский пункт воинской части Львовской области – 1 военнослужащий и Славутский ЦРБ – 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 33 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине официально подтверждено 98 537 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2134 – выявлено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточного прироста.

Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины / Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.