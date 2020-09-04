В ВОЗ рассказали, кого необходимо вакцинировать против COVID-19 в первую очередь
Чтобы вакцина против коронавируса была эффективной, в первую очередь она должна распределяться не среди жителей конкретных стран, а среди уязвимых групп населения во всем мире.
Такое заявление 4 сентября сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус. Видео было опубликовано на Twitter-странице руководителя ВОЗ.
Он отметил, что прежде всего вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым грозит повышенный риск заболевания, включая летними и людьми с сопутствующими заболеваниями.
Гебреесус подчеркнул, что вакцинация всего населения в некоторых странах нецелесообразна.
"Национализм с вакциной продлит пандемию, а не сократит ее", – заявил он.
"Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", – добавил глава ВОЗ.
По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.
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