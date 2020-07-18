COVID-19 в Украине заразились почти 850 человек за сутки: статистика на 18 июля

По состоянию на утро 18 июля в Украине официально подтверждены 58 111 случаев коронавирусной инфекции. Из них 847 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 477 человек (+21 за сутки), а 30 525 пациентов (+756 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 18 июля коронавирусом в мире заразились почти 14,2 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 240 403 новых инфицированных.

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