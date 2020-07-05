COVID-19 в Украине заразились более 800 человек за сутки: статистика на 5 июля

По состоянию на утро 5 июля в Украине официально подтверждены 48 500 случаев коронавирусной инфекции. Из них 823 были обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1249 человек (+22 за сутки), а 21 376 пациентов (+221 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные официального сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 138, Закарпатской – 107 и Донецкой – 81.

СНБО

СНБО

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР – 715 770 образцов и ИФА – 265 991 образец.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 1951 (1315 выздоровели)

Волынская обл. – 2705 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1115 (975 выздоровели)

Донецкая обл. – 680 (173 выздоровели)

Житомирская обл. – 1461 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3321 (1001 выздоровели)

Запорожская обл. – 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2655 (1144 выздоровели)

г. Киев – 5543 (1800 выздоровели)

Киевская обл. – 2774 (1510 выздоровели)

Кировоградская обл. – 658 (560 выздоровели)

Луганская обл. – 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. – 6197 (890 выздоровели)

Николаевская обл. – 458 (309 выздоровели)

Одесская обл. – 1865 (822 выздоровели)

Полтавская обл. – 324 (274 выздоровели)

Ривненская обл. – 4108 (2050 выздоровели)

Сумская обл. – 317 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2069 (1252 выздоровели)

Харьковская обл. – 2348 (1198 выздоровели)

Херсонская обл. – 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 839 (593 выздоровели)

Черкасская обл. – 661 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. – 5002 (2159 выздоровели)

Черниговская обл. – 572 (145 выздоровели).

Центр общественного здоровья Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире по состоянию на 5 июля инфицировал уже более 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 533 тыс. больных, а преодолеть недуг удалось более чем 6,4 млн пациентов.